Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii National, Vasile Dincu declarat sambata ca "Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment", dar a precizat ca tara "trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei".

