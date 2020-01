Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca se pare ca pentru situația din Iran se va gasi o soluție diplomatica, iar populația nu trebuie sa fie alarmata pentru ca Scutul de la Deveselu poate asigura apararea.

- Trimisul special al AGERPRES, Loredana Ciobanu, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca acorda foarte multa atentie situatiei din Irak si ca se afla in contact permanent cu ministrii romani de Externe si al Apararii pe acest subiect. Aflat la Munchen, Iohannis a opinat…

- "Parteneriatul Strategic cu Statele Unite este solid și funcționeaza foarte bine, iar scutul de la Deveselu este o parte a sistemului defensiv NATO și este foarte bine ca funcționeaza optimal. Aici nu vad niciun fel de probleme, insa trebuie sa fim realiști. Situația din Irak ne privește, fiindca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat pentru prima oara, in timpul unei conferințe de prese susținute in Bavaria, despre criza din Iran, afirmand ca "situația ne privește, fiindca noi avem foarte mulți cetațeni romani care traiesc și muncesc in zona Orientului Mijlociu".Klaus Iohannis a…

- Militarii romani din Afganistan au fost vizitați, in prag de sarbatori, de ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și șeful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu.

- Fostul președinte Traian Basescu a explicat ca țara noastra este in cea mai buna situație de securitate din istorie. In opinia sa, acest lucru se datoreaza in primul rand faptului ca suntem protejați iar SUA va ”apara cu dinții” scutul de la Deveselu. Fostul președinte Traian Basescu a aratat…

- Salariile si pensiile vor fi achitate la termen, insa nu vor fi platite in continuare salarii celor ''care au intrat pe usa din dos in institutiile publice'', ''pe baza de pile sau de carnet de partid'', a...

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, afirma ca noua functie ii va oferi posibilitatea sa duca la indeplinire toate proiectele incepute in mandatul de sef al Statului Major al Apararii potrivit Agerpres "De astazi voi incepe o noua etapa din viata mea, una care ma responsabilizeaza si mai mult si care…