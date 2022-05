Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca echipa pe care ministerul o patroneaza, CSA Steaua, nu merita sportiv sa promoveze in Liga I, dar a precizat ca FRF nu ar fi trebuit sa-i interzica disputarea barajului pentru accederea in primul esalon, conform news.ro. Fii la curent…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca in urma vizitei de la Kiev nu s-au luat decizii concrete, iar tara noastra nu va trimite armament catre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut, luni, o discutie telefonica cu secretarul Apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin III, cei doi oficiali abordand subiectul situatiei de securitate din regiunea Marii Negre, dar si cel privind operationalizarea grupului de lupta…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat joi, la Cluj, ca industria militara a Romaniei ar urma sa fie revigorata si ca exista deja foarte multe contacte in acest sens cu cele mai mari armate si firme in domeniu din lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti ca in doi-trei ani in tara noastra vor exista productii de drone si de minisubmarine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca in Romania sunt peste 3.900 de soldati strani, urmand ca numarul acestora sa fie suplimentat cu circa 1.000. Ei vor fi distribuiti in mai multe zone din tara, in functie de activitatile pe care le desfasoara. Fii la curent…

- Catalin Drula, presedintele interimar al USR, a declarat luni ca Romania trebuie sa sustina cererea Poloniei de a interzice si bloca orice comert cu Rusia prin porturi sau pe cai terestre si a criticat faptul ca navele rusesti continua sa soseasca in Portul Constanta, iar statul roman nu face nimic.…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar.…