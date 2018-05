Stiri pe aceeasi tema

- Grecii vor ca Romania sa intervina pentru eliberarea celor doi militari eleni arestați in Turcia. Mihai Fifor, ministrul Apararii Națioanale, s-a intalnit, vineri, cu omologul sau al Greciei, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar ministrul…

