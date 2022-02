Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a anunțat luni ca fiecare soldat rus care preda armele va primi 5 milioane de ruble și amnistie totala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In Kiev, Ucraina, locul care peste noapte s-a transformat intr-un iad, tinerii ucraineni, maturizați forțat și aruncați in brațele razboiului, sunt adevarați eroi. Este și cazul lui Sergiy Petroshenko, un soldat in varsta de doar 21 de ani, care deși ”terifiat”, apara singur un pod, așa cum o arata…

- Șapte milioane de ucraineni și-ar fi parasit casele din cauza razboiului, a declarat Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor, care vorbește despre cea mai grava criza umanitara din ultimii ani. „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anuntat, joi, ca au fost stabilite puncte de primire pentru refugiati in judete de granita cu Ucraina. „Pentru inceput am stabilit sase sau sapte judete unde vom avea puncte pentru primire refugiati. Avem pregatite toate materialele pentru asta, am activat aceste puncte”,…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, iar Romania se pregateste pentru ce este mai rau. “Am discutat despre situatia strategica din zona si despre faptul ca exista posibilitatea ca sa se ajunga la un conflict armat. Daca ne…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca nu se pune problema ca Romania sa trimita soldați sau echipamente in Ucraina și a subliniat ca nu s-a discutat despre activarea rezerviștilor. Dincu a anunțat ca, in ședința CSAT de miercuri, discuția se va axa pe problema impactului asupra…

- Romania va cumpara avioane de vanatoare F-16 din Norvegia, pentru 354 de milioane de euro, dar si suport logistic si echipamente specifice in valoare de 100 de milioane de euro din SUA. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului o scrisoare oficiala prin care cere aprobarea formala pentru…