Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Continua asaltul asupra Capitalei. Sunt sute de mii de ucraineni care traiesc cu groaza ca un obuz poate sa le loveasca locuinta. Planul pentru incetarea focului, prezentat de negociatorii rusi, a fost respins de liderii de la

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Potrivit ministrului ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, 103 copii au fost ucisi de la inceputul

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca, in cazul unui razboi pe teritoriul Romaniei, la lupte vor participa doar persoanele care au stagiul militar, „nu toate persoanele cu varsta intre 18 și 60 de ani”. De asemenea, el a spus ca „in niciun caz nu se va reveni la stagiul militar obligatoriu” „Nu…

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Forțele ruse l-au rapit pe primarul orașului Dniprorudne din sudul țarii, afirma ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, citat de BBC. Un tren de pasageri care se indrepta sa preia refugiatii evacuati din estul Ucrain

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Orașele Kiev și Nicolaev au fost intens bombardate de forțele rusești in timpul nopții și in aceasta dimineața. Sirenele de raid aerian au sunat in orașele din Ucraina inainte de zorii zilei.

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Vladimir Putin a amenintat vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene. Intre timp, bombardamentele lansate de rusi continua in orasele din Ucraina.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, marti, despre verificarea adaposturilor de razboi din tara, in contextul conflictului de la granita cu Ucraina, ca suntem pregatiti pentru orice situatie si ca a discutat cu Ministerul de Interne, iar aceste inspectii se fac anual. Intrebat daca…