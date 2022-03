Stiri pe aceeasi tema

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

- Rusia intampina probleme in invazia sa asupra Ucrainei, afirma un oficial militar NATO citat de CNN. El spune ca rușii sunt in urma programului și ca situația incepe sa le scape de sub control. „Rușii „au probleme. Sunt in criza de combustibil, se mișca mult prea incet, iar moralul este in mod evident…

- Ministrul apararii ucrainean Oleksii Reznikov a negat luni orice semne de retragere a trupelor ruse din apropierea Ucrainei, pe care le-a estimat la aproape 150.000 de soldati rusi, inclusiv trupe terestre, maritime si aeriene, potrivit EFE si Ukrinform. „Componenta terestra a trupelor ruse insumeaza…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a spus ca separatistii pro-rusi plaseaza artilerie si vehicule blindate printre cladirile rezidentiale si de acolo bombardeaza asezarile pasnice si provoaca Ucraina sa faca greseli, transmite serviciul de presa al Ministerului ucrainean al Apararii.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a anunțat, vineri, ca tirurile cu armament greu din teritoriile controlate de separatiștii pro-ruși s-au intensificat dramatic in ultimele ore.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Germania ca impiedica livrarea de arme defensive tarii sale, in plina perioada de tensiuni cu Rusia, suspectata ca pregateste o noua invazie. Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a facut o acuzatie similara.

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii.