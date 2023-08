Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii, Anatolie Nosatii, a anunțat ca autoritatile de la Chisinau monitorizeaza cu atentie atacurile tot mai frecvente ale armatei ruse asupra porturilor ucrainene, care se afla la doar citiva zeci de kilometri de Republica Moldova. Institutiile statului sint gata pentru a face fata oricarei…

- Ucraina nu are aparare antiaeriana pentru a-și proteja infrastructura de export de cereale de atacurile rusești, deoarece Moscova a blocat "practic fiecare port" din țara, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al armatei, scrie La Libre Belgique, citat de Rador.Moscova si-a intensificat…

- In cadrul unui interviu acordat ziarului The Washington Post, șeful forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujnii, a pledat pentru exercitarea dreptului soldaților sai de a lansa un atac pe teritoriul inamic.

- Autoritatile de la Chisinau iau in calcul reducerea numarului de diplomati rusi din Republica Moldova. Presedintelui Parlamentului, Igor Grosu, susține ca se fac evaluari in acest sens la nivelul Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, iar la final se vor discuta propuneri concrete,…

- Autoritațile de la Chișinau nu au intenția de a introduce cenzura prin intermediul centrului de combatere a dezinformarii, Patriot, ce urmeaza a fi inființat in Republica Moldova.O spune președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia acest centru ar trebui sa ofere instrumente instituțiilor…

- Autoritațile de la Chișinau și Kiev poarta discuții despre simplificarea procedurilor de tranzit feroviar al produselor agricole pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova, precum și cu privire la ajustarea tarifelor pentru transportul de marfuri pe calea ferata, scrie Ziarul Național . Subiectele…

- Gropi comune cu ramasitele a mii de victime ale represiunii staliniste au fost descoperite in Tiraspol in urma unor sapaturi efectuate in ultimii ani, iar in memoria acestora ar trebui ridicat acolo un memorial, a declarat,l cercetatorul Virgiliu Birladeanu, sef Sectie Istorie Contemporana la Institutul…

- Purtatorul de cuvant al MID-ului de la Moscova, Maria Zaharova, a atacat, din nou, autoritațile de la Chișinau. Intr-un mesaj pe canalul sau de Telegram, aceasta a comentat decizia Republicii Moldova de a renunța la interdicția de import a graului ucrainean, conform deschide.md.”Prețurile la grau…