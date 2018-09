Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera ca gestul presedintelui Klaus Iohannis de a suspenda marti sedinta Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT) a reprezentat un 'derapaj politic'.



El a declarat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca propunerea de rectificare bugetara inaintata de Guvern este una strict tehnica si ca 'nu are absolut nimic politic in ea'.



'Din pacate, a fost un derapaj politic in CSAT. Guvernul a venit cu o tema cat se poate de tehnica si de precisa, care in sine nu are absolut nimic politic in ea. Rectificarea bugetara…