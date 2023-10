Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar ca va fi chiar ultima daca Israelul va reuși in final sa elimine gruparea terorista Hamas, relateaza The Times of Israel. „Aceasta trebuie sa fie ultima manevra [terestra] in Gaza, pentru simplul motiv ca dupa ea nu va mai exista Hamas. Va dura o luna, doua luni, trei luni, dar in final nu va mai exista Hamas”, a afirmat Yoav Gallant, duminica, la centrul de comanda al Forțelor Aeriene israeliene din Tel Aviv. „Inainte ca inamicul sa…