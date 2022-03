Ministrul Apararii, Vasile Dincu, anunta, joi seara, ca nu exista inca o concluzie a ceea ce s-a intamplat cu aparatele de zbor prabusite in judetul Constanta, dar a fost vorba cu siguranta despre accidente. ”Nu poate exista nicio legatura intre ce se intampla in Ucraina si ce s-a intamplat in acest caz”, a transmis ministrul, explicand ca spatiul aerian este monitorizat 24 de ore din 24, anunța news.ro.

