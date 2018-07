Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca discutia privind o eventuala decizie de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis va fi purtata in continuare in cadrul coalitiei PSD-ALDE, dar si in structurile de conducere ale formatiunii social-democrate. "Este o discutie…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, ca se va discuta in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Pe de alta parte, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi seara ca „atata vreme cat presedintele…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, ca se va discuta in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis"Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua, in perioada 4 6 iulie, o vizita oficiala in Republica Federala Germania, la invitatia omologului german, Ursula von der Leyen.Potrivit MApN, ministrul Fifor va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si de o delegatie…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, joi, ca guvernul sustinut de coalitia PSD-ALDE se afla intr-un permanent asediu, declaratiile venind in contextul in care presedintele Klaus Iohannis i-a cerut de patru ori demisia premierului Viorica Dancila.

- "In vizita oficiala pe care o fac in Regatul Hasemit al Iordaniei, am avut onoranta ocazie de a fi primit de catre Majestatea Sa, Regele Abdullah al II-lea bin al-Hussein al Iordaniei, la Palatul Regal de la Aqaba. Discutiile cu Majestatea Sa au confirmat interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperarii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care efectueaza o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, a fost primit de regele Abdullah al II-lea bin al-Hussein, in cadrul discutiilor fiind confirmat interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul apararii. "In vizita oficiala pe care o fac…