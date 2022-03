Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat marti, 29 martie, la Parlament, ca „se deschide o epoca noua pentru industria noastra de aparare”, iar in cativa ani Romania va produce echipament de razboi.„Cel mai important lucru ar fi nu sa cumparam din afara, ci sa producem, mai ales ca astazi nu se…

- Cați militari profesioniști are armata Romaniei. Ministrul Apararii anunța in ce condiții va putea crește numarul soldaților Armata Romaniei are peste 70.000 de militari profesioniști, fiind una dintre cele mai importante din Europa, a declarat ministrul Apararii, Vasile Dincu. Ministrul Apararii, Vasile…

- MApN incearca sa linișteasca din nou spiritele și vine cu argumente de ordin „economic”, pentru care armata nu va fi obligatorie in Romania. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a precizat ca Romania nu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vasile Dincu-reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din statele UE Ministrul Apararii, Vasile Dîncu. Foto: gov.ro. Ministrul apararii, Vasile Dîncu, a participat azi la reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene în…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania.Am facut un pas inainte discutand cu aliatii mai mult, discutand pentru sprijinul formal de care avem nevoie pentru a realiza acest 39;battle group 39; in Romania. Sigur…

- Ministrul Apararii s-a infectat cu coronavirus. Vasile Dincu a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca s-a infectat și spune ca se simte bine. Totul dupa ce in ultimele zile a facut turul televiziunilor din Romania. "Se spune ca marile intalniri ale vieții sunt cele neplanificate. Nu se aplica,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, iar Romania se pregateste pentru ce este mai rau. “Am discutat despre situatia strategica din zona si despre faptul ca exista posibilitatea ca sa se ajunga la un conflict armat. Daca ne…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, cu care a discutat principalele repere ale cooperarii militare bilaterale, fiind abordate modalitatile de sporire a colaborarii intre cele doua state in domeniu, precum si temele…