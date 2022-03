Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, joi seara, ca amenintarea nucleara a presedintelui rus Vladimir Putin va ramane la stadiul de amenintare pentru ca fiecare tara stie potentialul nuclear al celorlalti. ”Nici nebunii nu vor sa se sinucida”, a afirmat Dincu, precizand ca, desi decizia politica…

- Vladimir Putin continua cu amenințarile asupra Ucrainei, deși se afla in plin razboi de șase zile. Recent, președintele rus a amenințat omenirea cu un atac nuclear, insa Ministrul Apararii Nationale a declarat ca acțiunile acestuia se indreapta spre un eșec. Iata marturisirile facute de Vasile Dincu!

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi 24, in legatura cu ordinul presedintelui rus de plasare in stare de alerta a "fortei de descurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, ca acest lucru indica un esec al lui Vladimir Putin, dar nu trebuie…

- Președintele SUA, Joe Biden, analizeaza serios daca sa scoata Rusia din SWIFT, rețeaua de inalta securitate care conecteaza mii de instituții financiare din intreaga lume, dar nu a luat inca o decizie finala, potrivit mai multor apropiațe, informeaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la Prima Tv, ce urmareste…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, de la…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…