- In ultima perioada de timp, numarul alarmelor false cu bombe a crescut semnificativ. Aceasta noua problema vine pe fundalul unui ghem fara precedent de crize, riscuri și pericole cu care Republica Moldova se confrunta deja de o perioada indelungata de timp. Pana acum alertele s-au dovedit a fi false,…

- Numarul alarmelor false cu bombe a crescut in ultimele 3 luni ale acestui an, doar de la inceputul lunii iulie fiind inregistrate 126 de apeluri. Populatia este ingrijorata si are sentimente de nesiguranta atunci cand au loc evacuari pentru controlul antiterorist efectuat de fortele de politie, transmite…

- Maia Sandu susține ca mesajele cu alerte false cu bomba vin atat din Republica Moldova, cat și de peste hotarele țarii, iar identificarea autorilor este dificila. „E un efort care incearca sa sperie oamenii, sa destabilizeze. Evident ca am discutat cu instituțiile statului care sunt responsabile pentru…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirma ca multiplele alerte cu bomba, lansate in ultima perioada in Republica Moldova, sint, clar, o acțiune organizata și premeditata. „Inclin spre concluzia ca deja s-a depașit etapa unui teribilism simplu, al unui tinar sau al unui copil. Cred ca este o acțiune…

- Alertele false cu bomba, anuntate in ultimele saptamani atat la Chisinau, cat si pe intreg teritoriul Republicii Moldova ar fi fost organizate de un grup de persoane care si-ar dori sa provoace neliniste in societate, potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalitatii organizate si cauze speciale…

- La doua ore dupa miezul zilei de azi se vor face 24 de ore de la atacul virtual și masiv cu bombe asupra Republicii Moldova, iar autoritațile inca nu au un raspuns la intrebarea care și-o pune fiecare dintre noi: cine l-a declanșat și cum se numește persoana ori țara interesata sa tulbure apele intre…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, si ministrul apararii din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, au avut miercuri, 8 iunie, o intalnire oficiala la sediul MApN.Potrivit MApN, in cadrul discutiilor, cei doi oficiali au abordat aspecte legate de mediul de securitate regional, pe fondul agresiunii…

- Ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, spune ca, deocamdata, nu exista indicii care ar trada o eventuala intentie a Federatiei Ruse de a ataca Republica Moldova. El afirma ca atat timp cat luptele se dau in estul Ucrainei, nu poate fi vorba despre o atragere a Republicii Moldova in razboi.