Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta zilnic cu agresivitatea Rusiei in zona Marii Negre, precum si cu un val de atacuri cibernetice si interferente politice, a declarat ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu pentru Associated Press. Dar chiar in contextul acestui mediu incert, Romania incearca sa…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice. „Nu cred ca trece o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spatiul aerian sau in apele…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice.

- Romania se confrunta zilnic cu "provocari" din partea Rusiei in zona Marii Negre si contracareaza atacuri cibernetice si interferente politice, afirma ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agentiei de stiri Associated Press.

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei, la Marea Neagra, și cu un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a declarat luni ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu pentru agenția internaționala de presa The Associated Press, preluat și de “New York Times.” …

- Ministerul Apararii Nationale MApN ar putea prezenta in sedinta de guvern de saptamana viitoare programul de inzestrare a Armatei Romane cu baterii de artilerie de coasta, a declarat joi seara, intr o emisiune la Antena 3, ministrul Apararii, Mihai Fifor. Suntem pregatiti ca saptamana viitoare sa ducem…

- Sunt peste 260 de ani de medicina militara la Timișoara, potrivit informațiilor publicate pe siteul spitalului aflat in subordinea Ministerului Apararii Naționale. Cladirea din centrul orașului a fost finalizata in 1754, de cand are și atestarea documentara. Cațiva ani mai tarziu, in 1821,…

- Aerostar ar putea deveni un hub regional de furnizare de servicii de mentenanta pentru aeronave, a declarat, vineri, la Bacau, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, informeaza Agerpres. Ministerul Sanatații: Sistem online dedicat dosarelor pentru aprobarea prețutilor la medicamentele…