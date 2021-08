Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Marinei Romane este aniversata in fiecare an, la 15 august, odata cu sarbatoarea crestina a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Cu aceasta ocazie, ministrul Apararii a transmis un mesaj Forțelor Navale Romane.

- Fortele Navale Romane lanseaza, marti, doua proiecte de responsabilitate sociala, care au ca obiective protejarea biodiversitatii mediului marin si responsabilizarea viitoarelor generatii de marinari militari pentru combaterea schimbarilor climatice si a incalzirii apei Oceanului Planetar. La Delfinariul…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a lansat marti un apel la adoptarea unor masuri de construire a increderii pentru a limita tensiunile in regiunea Marii Negre, informeaza DPA. Toate partile trebuie sa dea dovada de cea mai mare transparenta posibila in legatura…

- Exercițiul multinațional Sea Breeze 21 Foto: Arhiva/ Fortele Navale Romane Peste 300 de marinari militari ai Fortelor Navale Române participa de astazi și pâna pe 10 iulie la Exercițiul multinațional ,,Sea Breeze 21”. Exercițiul este organizat de Forțele Navale ale…

- Peste 300 de marinari militari ai Fortelor Navale Romane participa, in perioada 28 iunie - 10 iulie, la exercitiul multinational "Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale Statelor Unite ale Americii si cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre…

- In carțile de meteorologie ciclonul este definit ca fiind un centru de presiune atmosferica scazuta, in care circulația aerului se face in jurul centrului in sensul invers acelor de ceasornic, in emisfera nordica. Ciclonul format deasupra Marii Negre a ajuns prima oara marți in zona Romaniei, și-a schimbat…

- Potrivit sursei citate, agenda ministerialei NATO a apararii va fi orientata asupra coordonatelor procesului ”NATO 2030”, cu accent pe descurajare si aparare, reziliența, inovare si sprijin pentru partenerii NATO. Oficialii aliati vor aborda, totodata, evolutiile in planul implementarii angajamentelor…