Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si munitii, nominalizand intre tarile care au primit astfel de comenzi si Romania, conform News.ro.…

- Ucraina va primi armele si munitiile necesare pe parcursul fiecarei luni din anul 2023 pentru a putea lupta impotriva invaziei ruse, a dat asigurari miercuri ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Apar vești noi sosite din Kiev, acolo unde luminița de la capatul tunelului incepe sa se intrezareasca. In urma cu puțin timp, ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a transmis cum par sa se desfașoare lucrurile pe front in anul 2023. Potrivit declarațiilor sale, printre țarile care vor…

- Forțele armate ale Kievului vor primi armele si munitiile necesare pe parcursul fiecarei luni din anul 2023 pentru a putea lupta impotriva invaziei ruse, a afirmat miercuri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov.

- Ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov a declarat joi ca nu crede ca Moscova va folosi arme nucleare in Ucraina deoarece nu ar fi nici pragmatic si nici practic, dar ca trebuie luate in calcul toate riscurile in cazul Rusiei, transmite Reuters.

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a anuntat marti o „mobilizare partiala in Ucraina” a tantarilor de lupta, intr-o reactie ironica la declaratiile „fantasmagorice” facute intr-o reuniune recenta a Consiliului de Securitate al ONU de ambasadorul rus Vasili Nebenzia, potrivit caruia Kievul…

- Joi, Președintele Volodimir Zelenski i-a multumit cancelarului german Olaf Scholz pentru livrarea sistemului de aparare antiaeriana Iris-T, relateaza DPA și Agerpres. „Acest sistem german nu apara doar spatiul aerian al Ucrainei, ci protejeaza stabilitatea europeana prin limitarea terorii ruse, care…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a transmis in weekend, intr-o postare pe Facebook, ca inainte sa urce in avionul de intoarcere in Romania a stat intr-o librarie la Bruxelles. „Nici racnetele prostilor si nici soaptele mieroase ale ticalosilor nu patrund pana aici”, a scris demnitarul, in contextul…