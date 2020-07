Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, azi, la Evenimentul a avut loc in Centrul Național de Instruire Intrunita ”Getica” din localitatea Cincu, in prezența ministrului Apararii Naționale, Nicolae-Ionel Ciuca. In cadrul ceremoniei, s-a dat citire ordinului de imputernicire a comandantului și i-a…

