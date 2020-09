Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile oficiale au avut loc in marja implinirii a cinci ani de la infiintarea Comandamentului Multinational de Divizie Sud Est.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a avut joi, 3 septembrie, o convorbire oficiala in sistem videoconferinta cu amiralul Robert P. Burke, comandantul Comandamentului…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut miercuri, 26 august, o intalnire bilaterala cu omologul din Republica Federala Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, in marja Reuniunii ministrilor apararii ai statelor membre ale UE, care are loc la Berlin. Subiectele de discutie au vizat dezvoltarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu, s au intalnit, astazi, la sediul MApN, cu seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville, si seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA dislocate in Europa, general…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major, general-locotenent Daniel Petrescu, au avut marti o intrevedere cu generalul-locotenent Eric P. Wendt, comandantul Comandamentului NATO pentru Operatii Speciale. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MApN, agenda discutiilor…

- Agenda discutiilor de la sediul MApN a inclus subiecte de actualitate ale Aliantei Nord Atlantice.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu, s au intalnit, la sediul MApN, cu generalul locotenent Eric P. Wendt, comandantul…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca, de ani buni, Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București a devenit jucaria preferata a unor comandanți impuși pe criterii subiective in fruntea celui mai galonat club sportiv din Romania....

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, au participat vineri, la Napoli, la ceremonia de predare-primire a comenzii Comandamentului Aliat al Fortelor Intrunite (JFC). In cadrul evenimentului, amiralul James G. Foggo III…

- Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East – HQ MNC-SE) va fi inființat in garnizoana Sibiu, cu dislocare temporara in garnizoana București, conform unei hotarari adoptate joi in ședința comuna a Senatului și Camerei Deputaților. MNC-SE va avea statut…