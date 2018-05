Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a afirmat ca tara sa va continua sa actioneze pentru a impiedica tentativele de trecere a frontierei dinspre Fasia Gaza, dupa ce manifestatiile palestinienilor impotriva deschiderii ambasadei americane la Ierusalim s-au soldat luni cu zeci de morti…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a declarat, joi, ca Israelul a lovit aproape toata infrastructura Iranului din Siria in cadrul atacului lansat in urma cu cateva ore, avertizand Teheranul ca va suporta consecintele pentru actiunile impotriva Israelului, relateaza site-ul YnetNews.…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a respins vineri scuzele abia prezentate de presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, dupa o serie de afirmatii pentru care a fost acuzat de antisemitism, relateaza Reuters si AFP. Desi Abbas a dat asigurari…

- Evolutia atacantului Mohamed Salah in meciul castigat de FC Liverpool in fata formatiei italiene AS Roma (5-2), marti seara in semifinalele Ligii Campionilor, l-a incantat atat de mult pe ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, incat acesta s-a aratat dispus, in gluma, sa-l angajeze pe…

- Armata israeliana nu va renunta la abordarea dura fata de protestele violente din Fasia Gaza, organizate de miscarea islamista Hamas, avertizeaza ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Zeci de mii de palestinieni participa vineri la "Marsul intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor palestinieni pe teritoriul israelian.Armata israeliana a mobilizat zeci de lunetisti pentru aceste proteste violente, iar ministrul israelian…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…