- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca cei 1.000 de militari americani care vor sosi in Romania, dislocați din Germania, ar putea ramane in țara noastra atata timp cat tensiunile de la Marea Neagra vor continua.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, lau B1 TV, ca cei 1.000 de militari suplimentari care trebuie sa soseasca in Romania ar putea ramane pentru o perioada mai mare de timp daca tensiunile de la Marea Neagra nu vor fi inlaturate. „Așa cum au anunțat oficialii americani, cum am…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Biden a ordonat desfasurarea a peste 3.000 de trupe americane pentru a sprijini aliatii europeni, relateaza Wall Street Journal. Aproximativ 2.000 de soldati americani vor fi dislocati din Statele Unite in Polonia si Germania si aproximativ 1.000 vor fi repozitionati din Germania in Romania, conform…

- Presedintele SUA, Joe Biden, nu intentioneaza sa trimita unilateral militari americani in Ucraina, a comunicat marti Casa Alba, transmite Reuters. „Ca sa fie clar: nu exista nicio intentie sau interes sau dorinta a presedintelui de a trimite militari in Ucraina. NATO este un forum pentru sprijinul partenerilor…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…

