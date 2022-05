Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anuntat, sambata seara, ca pregateste un proiect de lege pentru cei care doresc sa faca stagiu militar in mod voluntar. Proiectul ar putea fi lansat in aproximativ o luna, iar cei care se vor inscrie in acest program vor fi remunerati si li se vor asigura…

- Fostul primar de Chișinau, Dorin Chirtoaca a anunțat ca s-a oferit voluntar pentru a lupta in razboiul din Ucraina. „Neavand stagiu militar m-au pus pe o lista de așteptare”, a spus acesta la un post de televiziune roman.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca Romania nu va reveni la stagiul militar obligatoriu. O astfel de masura ar fi prea costisitoare și nu ar fi practica, in condițiile in care in prezent se merge pe armate profesioniste, a explicat el la Dig24. FB: Ministrul spune ca nici in caz de mobilizare…

