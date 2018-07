Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, marti, ca România are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmând a fi facuta, probabil, la

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, marți, ca Romania are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmand a fi facuta, probabil, la inceputul lunii septembrie."Suntem deja in al…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti ca, probabil, la inceputul lunii septembrie Romania va face plata pentru al doilea sistem Patriot. "Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care suntem pregatiti…

- "Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care suntem pregatiti sa platim al doilea sistem. Suntem pregatiti sa facem aceasta plata (inca un miliard de dolari -n.r.). Probabil la inceputul lunii septembrie,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice.

- Cea mai valoroasa bancnota aflata in circulatie are putin peste 50 de ani si costa 3 dolari si 30 de centi. Cand a fost emisa, avea valoarea unei lire sterline. Razboiul din Irak si instabilitatea din Golf i-au scazut din valoare. Și, cu toate acestea, dinarul kuweitian a ramas in topul celor mai pretioase…

- Aerostar ar putea deveni un hub regional de furnizare de servicii de mentenanta pentru aeronave, a declarat, vineri, la Bacau, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, informeaza Agerpres. Ministerul Sanatații: Sistem online dedicat dosarelor pentru aprobarea prețutilor la medicamentele…

- Romania ramane un partener solid, predictibil si de incredere al Statelor Unite ale Americii (SUA), a declarat, miercuri, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, la reuniunea Grupului de lucru romano-american la nivel inalt in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului…