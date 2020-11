Ministrul Apararii: "Analizam posibilitatea achizitiei in perioada imediat urmatoare a unei noi escadrile de avioane"

Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca analizeaza posibilitatea ca, "in perioada imediat urmatoare", sa fie achizitionata inca o escadrila de avioane, care trebuie sa fie interoperabile cu cele pe care Armata le are deja.



"Cu certitudine, analizam posibilitatea achizitiei in perioada imediat urmatoare a inca unei escadrile si, in functie de posibilitatea pe care o putem identifica la cei care doresc sa vanda aceste aeronave, vom demara cat se poate de repede acest proces de achizitie. Un lucru este cat se poate de cert, indiferent de unde vom achizitiona aceste aeronave,…