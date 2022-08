Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii al Rusiei, Serghei Soigu, a comparat sambata o propunere ca Uniunea Europeana sa interzica vizele turistice pentru cetatenii rusi cu o 'politica nazista', transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritațile ruse construiesc in nord-vestul țarii „cel mai mare” centru de educație militara și patriotica pentru tineret, in contextul unei militarizari mai ample a tinerilor ruși, care s-a accelerat de cand Rusia a invadat Ucraina, relateaza presa pro-Kremlin, potrivit The Moscow Times . Centrul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a vorbit despre „Operatiunea Speciala Militara” a Rusiei care arata exagerarile legate de potentialul militar al armelor produse in Germania, care, conform lui „se strica pe campul de lupta”.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksi Reznikov, a declarat intr-un interviu pentru Pravda Ucraina ca frontul ucrainean este „un teren de incercare” pentru armele occidentale și armele rușilor. El se intreaba cat vor rezista guvernele europene cand vor aparea nemulțumiri ale populației vizavi de…

- In timpul „operațiunii militare speciale” desfașurate in Ucraina in luna iulie, 34 de avioane ucrainene au fost doborate, iar 39 de rachete ale complexului operativ-tactic Tochka-U au fost interceptate, a declarat marți ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, in cadrul unei conferințe telefonice.…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a inspectat grupul muilitar „Vest” implicat in invazia din Ucraina și a instruit sa suprime strict bombardarea asezarilor eliberate, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a cerut joi sa consolideze capacitatile comune de aparare ale Rusiei si Belarusului, inclusiv un sistem regional unificat de aparare aeriana, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

