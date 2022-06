Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a oferit noi detalii duminica, la B1 Tv, despre incidentul de miercuri seara cauzat de avionul care a intrat ilegal in spatiul aerian romanesc. Acesta a precizat ca au fost respectate toate procedurile in vigoare și s-a constatat faptul ca avionul nu reprezinta un…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca incidentul cu avionul care a intrat ilegal in spațiul aerian romanesc reprezinta „o lebada neagra”, un incident „mai degraba ciudat”, care nu a periclitat securitatea Romaniei. „Așteptam din partea autoritațile de unde a aterizat sa…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca incidentul de miercuri seara cu avionul care a intrat ilegal in spatiul aerian romanesc reprezinta „o lebada neagra”, un incident rar, si „mai degraba ciudat”, care nu a periclitat securitatea Romaniei.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, despre Dincu, despre situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica…

- Ministrul Apararii din Romania a comentat acuzațiile privind deplasarea in Ucraina a unor mercenari romani. Este un procedeu propagandistic, o informație falsa, a spus demnitarul roman. Ministrul Vasile Dancu susține ca informația este falsa și ca se poate verifica daca numeroși romani au trecut…

- Țara noastra ajuta Ucraina sa iși continue exportul de marfuri, in contextul blocajelor aparute din cauza razboiului. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania va ajuta Ucraina sa vanda cereale prin Portul Constanța. Vasile Dincu, ministrul Apararii: Noi facilitam un mecanism de transport…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, susține ca ideea de consolidare al flancului estic al NATO transmite un sentiment de siguranța, dupa ce liderii NATO au decis inființarea unui grup de lupta inclusiv in Romania.Ministrul Apararii precizeaza ca viitorul grup de lupta NATO din Romania și susține ca acest…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, luni seara, ca Romania ”in niciun caz” nu va reveni la stagiul militar obligatoriu, lucru pe care nu-l poate sustine nici economici si nu este nici practic. Dincu afirma ca, in prezent, se au in vedere armate de profesionisti, relateaza News.ro. ”Stagiul…