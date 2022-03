Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 28 februarie, la hotel Ramada a avut loc prima ediție a forumului “Business in Argeș”, un eveniment dedicat antreprenorilor din Argeș. Vicepreședintele Senatului Romaniei, Alina Gorghiu, care a fost gazda a precizat, la debutul dezbaterilor, ca vor urma evenimente similare de cel puțin doua ori…

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, a participat astazi la Forumul Business in Argeș alaturi de Alina-Ștefania Gorghiu, vicepreședinte al Senatului, Alin Chitu, secretar de stat in cadrul Ministerului Finanțelor, Catalin Boboc, secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Consiliul de Administratie al Fondului National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. CA , format din: Florin Nicolae Jianu, Radu Stroe, Silviu Mihai Ivascu si Ciprian Dan Costea membri CA numiti prin AGA nr. 168 29.10.2021, Rela Nicoleta Stefanescu si Sferica…

- Luni, 28 februarie, de la ora 11:00, la Ramada Hotel in Pitești, vicepreședintele Senatului Romaniei, Alina Gorghiu va fi gazda Forumului Business in Argeș. ”In cadrul acestui eveniment ne propunem sa aducem la o masa comuna toți antreprenorii din județul Argeș, fața in fața cu reprezentanții Guvernului.…

- IMM INVEST 2022: A fost publicat GHIDUL programului. Cum se pot obține credite cu dobanda subvenționata și garanții de stat IMM INVEST 2022: Firmele din Romania vor putea sa obțina credite garantate și subvenționate de stat. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Ce ne lipsește ca sa fim și noi in rand cu lumea buna, mai ales ca urmeaza sa cheltuim bani europeni prin PNRR? Deși sunt planuri, discuții și masuri, tot mai multe business-uri de la noi sunt pe moarte. Cel mai grav este ca scumpirile la gaze și energie omoara afacerile din țara, oricum lovite de restricțiile…

- Controversatul președinte al Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR, Florin Jianu, este un etern abonat la sinecuri de stat, fapt pentru care oricine vine la guvernare il infige intr-un post bine remunerat. Jianu reevaluat de Caciu dupa ce a fost ejectat…

- Programul Agro IMM Invest ar putea avea in 2022 un buget de 5 miliarde de lei, fata de 4 miliarde de lei in acest an, a declarat joi Cristian Cosmin, director general adjunct al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), conform agerpres. "Vreau…