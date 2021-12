Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) intentioneaza sa achite pana la finalul anului 2021 toate granturile aferente schemei de ajutor de stat destinata industriei HoReCa prevazute in limita de un miliard de lei, a anuntat, marti, MAT, informeaza AGERPRES . In prezent, schema de ajutor de…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului MAT intentioneaza sa achite pana la finalul anului 2021 toate granturile aferente schemei de ajutor de stat destinata industriei HoReCa prevazute in limita de un miliard de lei, a anuntat marti, 21 decembrie, MAT.In prezent, schema de ajutor de stat destinata…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anunțat ca schema de ajutor de stat pentru domeniul HoReCa ar putea fi reluata in 2022 pentru afacerile afectate in acest an de pandemia de Covid. „Ca element de noutate, in discutiile pe care le-am avut cu ...

- Schema de ajutor de stat pentru HoReCa ar putea fi reluata in 2022 pentru afacerile afectate in acest an, a anunțat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, in cadrul emisiunii Tema Zilei, difuzata miercuri seara la TVR 1. „Ca element de noutate, in discutiile pe care le-am…

- Acordurile de plata pentru programul HoReCa au inceput sa se transmita de marti, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, iar platile vor fi efectuate in conturile beneficiarilor incepand cu data de 20 decembrie, a anuntat Constantin-Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului si Turismului.…

- ”Incepand de astazi, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, se transmit acordurile de plata pentru programul HoReCa. Pentru creditele bugetare disponibile in acest moment, in valoare de 1 miliard lei, s-a aplicat prorata in procent de 46,87% din sumele contractate”, a transmis, marti seara, Ministerul…

- Procedura de plata pentru beneficiarii masurii HoReCa va incepe in 14 decembrie, urmand ca in acest an sa fie achitata suma de un miliard de lei catre antreprenorii din sector, a anuntat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. „Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, suceveanul Constantin Daniel Cadariu, a anunțat ca firmele din domeniul HoReCa iși vor primi ajutoarele financiare pentru compensarea pierderilor inregistrate in perioada pandemiei de Covid-19. Daniel Cadariu a spus ca a facut o analiza privind situația ...