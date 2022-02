Ministrerul Antreprenoriatului si Turismului anunta, marti, ca ministrul Constantin-Daniel Cadariu a avut o noua intalnire de lucru cu Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, privind situatia plajelor de pe litoralul romanesc. In cadrul acesteia au fost discutate solutiile pentru ca la data de 1 mai a.c. operatorii economici sa poata asigura toate conditiile necesare pentru atragerea unui numar cat mai mare de turisti in statiunile de pe litoral. “Extinderea plajelor reprezinta un lucru benefic cat timp statul roman poate sa asigure cadrul normativ pentru a le reda in mod atractiv…