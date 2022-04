Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean Dumitru Rujan a explicat masurile din pachetul adoptat de Guvern și care sunt implicațiile acestora inclusiv in județul nostru! „«Sprijin pentru Romania» este un pachet de masuri economico-sociale prin care Guvernul sprijina mediul de afaceri, protejeaza locurile de…

- In zilele de 4 și 5 aprilie a.c., la sediul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT) au avut loc o serie de intalniri de lucru, in vederea definitivarii procedurilor de implementare ale ediției a treia Start-Up Nation, programului de microindustrializare „Fabricat in Romania” și programului…

- „A inceput procedura de plata pentru ultimii beneficiari admisi la finantare ai Masurii 2, cel mai mare program finantat vreodata in Romania, valoric, cu o suma care se indreapta spre un miliard de euro! Am reusit sa deblocam situatia celor aproximativ 3.000 de beneficiari care nu si-au primit sumele…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anunțat miercuri ca ținta propusa pentru demararea celei de-a treia ediții a programului Start-Up Nation este perioada aprilie-mai. El a spus care vor fi noutațile programului.

- Editia a treia a programului Start-Up Nation ar putea incepe in aprilie-mai, in functie de momentul in care va fi finalizata platforma de catre STS, a declarat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. Fii…

- Șapte dintre obiectivele propuse in 2022 de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului au fost deja indeplinite, a anunțat miercuri ministrul Constantin Daniel Cadariu. „In momentul de fața, sintetic, suntem in situația in care avem șapte obiective indeplinite din ce ne-am propus pentru acest an”,…

- Aproximativ 2900 de beneficiari sunt înca neplatiți în Masura 2, cu o suma de 570 milioane de lei, a declarat miercuri ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu. Acesta a spus ca Guvernul va adopta în curând o ordonanța de urgența care va permite crearea cadrului…