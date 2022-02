Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii din HoReCa care au aplicat cu succes pentru schema de ajutor de stat vor fi platiti pana la sfarsitul acestei luni, a anuntat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului a afirmat ca initial s-au alocat 2,5 miliarde de lei si au fost zece mii si ceva solicitari., aceasta schema avand de la inceput alocare de la la bugetul de stat ”8.300 de solicitari au fos eligibile, s-a incheiat contractarea si suma totala necesara a fost…

- Guvernul are in vedere lansarea unei scheme de ajutor de stat HoReCa2, in care ar putea fi incluse si firme din domeniul serviciilor conexe, precum cele de agrement, insa numai in a doua jumatate a anului, dupa rectificarea bugetara, a declarat vineri, la Brasov, ministrul Antreprenoriatului si Turismului,…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a prezentat, sambata, situatia pentru Masura 2 - granturi pentru capital de lucru, afirmand ca sunt restante la plata pentru 3.000 de beneficiari, in valoare de 570 de milioane de lei, sperand ca in luna ianuarie sa fie fonduri…

- Guvernul are in vedere lansarea unei scheme de ajutor de stat HoReCa2, in care ar putea fi incluse si firme din domeniul serviciilor conexe, precum cele de agrement, insa numai in a doua jumatate a anului, dupa rectificarea bugetara, a declarat vineri, la Brasov, ministrul Antreprenoriatului si Turismului,…

- Guvernul are in vedere lansarea unei scheme de ajutor de stat HoReCa2, in care ar putea fi incluse si firme din domeniul serviciilor conexe, precum cele de agrement, insa numai in a doua jumatate a anului, dupa rectificarea bugetara, a declarat vineri, la Brasov, ministrul Antreprenoriatului si Turismului,…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) intentioneaza sa achite pana la finalul anului 2021 toate granturile aferente schemei de ajutor de stat destinata industriei HoReCa prevazute in limita de un miliard de lei, a anuntat, marti, MAT, informeaza AGERPRES . In prezent, schema de ajutor de…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anunțat ca schema de ajutor de stat pentru domeniul HoReCa ar putea fi reluata in 2022 pentru afacerile afectate in acest an de pandemia de Covid. „Ca element de noutate, in discutiile pe care le-am avut cu ...