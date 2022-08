Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii care doresc sa obtina o finantare de pana la 200.000 lei se pot inscrie pana in 1 septembrie, exclusiv online, in programul Start-Up Nation 2022, potrivit Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT). Pana la termenul-limita de inscriere, 1 septembrie 2022, ora 20.00, aplicantii…

- Antreprenorii care doresc sa obtina o finantare de pana la 200.000 lei au la dispozitie inca noua zile pentru a se inscrie, exclusiv online, in programul Start-Up Nation 2022, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). Pana la termenul-limita de inscriere,…

- De joi se lanseaza programul „Femeia Antreprenor", prin care se dorește incurajarea și stimularea inființarii de intreprinderi mici și mijlocii de catre femei, potrivit ministrului de resort, Daniel Cadariu. In Romania, puțin peste 35 % dintre antreprenori sunt femei, iar aproximativ 785 de societați…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat oficial perioada de inscrieri la programul „Femeia Antreprenor” 2022, prin care femeile care au firme vor putea obține de la stat, in anumite condiții,

- Romanii din diaspora care doresc sa revina in tara si sa investeasca intr-o afacere pot obtine finantare de pana la 200.000 lei prin intermediul programului Start-Up Nation, aflat la cea de-a treia editie, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, potrivit Economica.…

- Romanii din diaspora care doresc sa revina in tara si sa investeasca intr-o afacere pot obtine finantare de pana la 200.000 lei prin intermediul programului Start-Up Nation, aflat la cea de-a treia editie, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului. ‘Romania este acasa!…

- „Romania este acasa! Aici putem cladi impreuna un prezent si un viitor tot mai prosper, atat pentru noi, cat si pentru copiii nostri. Sunt multe oportunitati de care puteti profita! Una dintre ele este programul Start-Up Nation, care are in premiera un pilon dedicat diasporei. Concret, veti putea accesa…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…