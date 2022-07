Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis marti ca cea de-a treia editie a programului Start-Up Nation, una dintre cele mai asteptate masuri, va fi lansata in data de 19 iulie, la ora 10:00.

- Am participat astazi, 17 iunie 2022, la intalnirea cu Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, aflat in vizita de lucru la Deva. La intalnire au fost prezenți Lucian Ioan Rus, Secretar de Stat in Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Prefectul Județului…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului anunța lansarea etapei de inscriere a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 61 din 06 mai 2022, privind unele masuri pentru…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu a declarat, duminica, intr-o interventie la Realitatea Plus, despre imaginile participarii Romaniei la Targul de Turism de la New York, unde au fost prezentate niste coli A4, prinse de o draperie, ca nu este multumit de modul in…

- In acest moment, aproximativ 3.900 de beneficiari ai Masurii 1 nu au indeplinit toate obligatiile din contract, aplicandu-se sanctiunea de rambursare a granturilor in valoare de 2.000 euro, si alti aproximativ 3.330 de beneficiari ai Masurii 2. Modificarea nu se aplica, insa, beneficiarilor care deja…