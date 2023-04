Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MApN, Eduard Bachide, și locțiitorul șefului Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Gheorghița Vlad, au partipat duminica, la sediul MApN, la ceremonia arborarii drapelelor Romaniei și Alianței Nord-Atlantice, dedicata Zilei NATO in Romania.La festivitatea de la sediul…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita un mesaj cu ocazia Zilei NATO, fiind și ziua in care se implinesc 19 ani de la aderarea Romaniei. Iohannis trage un semnal de alarma și arata ca Europa se confrunta cu o criza de securitate fara precedent in istoria NATO. ”Sarbatorim astazi, 2 aprilie,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis cu ocazia Zilei NATO, un mesaj in care subliniaza ca „Romania a demonstrat ca este un membru valoros și responsabil al Alianței, atașat deplin principiilor și valorilor euroatlantice pe care le apara și le susține, precum și un important furnizor de securitate…

- Romania va promova consolidarea relatiei transatlantice si a parteneriatului strategic dintre NATO si UE, a transmis presedintele Klaus Iohannis intr-un mesajcu ocazia implinirii a 74 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice si a Zilei NATO in Romania. Ziua NATO se sarbatorește in Romania in…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita un mesaj cu ocazia Zilei NATO, fiind și ziua in care se implinesc 19 ani de la aderarea Romaniei. Iohannis trage un semnal de alarma și arata ca Europa se confrunta cu o criza de securitate fara precedent in istoria NATO.”Sarbatorim astazi, 2 aprilie,…

- Ministrul apararii nationale a transmis un mesaj cu prilejul sarbatoririi Zilei NATO in Romania la data de 2 aprilie 2023. Va prezentam in continuare continutul integral al mesajului: Marcam astazi 19 ani de la momentul accederii cu drepturi depline in cea mai puternica alianta politico militara din…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a subliniat beneficiile parteneriatului strategic dintre Romania si SUA si importanta luarii unor decizii concrete pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei si Republicii Moldova, in cadrul intrevederilor pe care le-a avut la

- De la Tokio sau Beijing, in Orientul Mijlociu, in țarile europene și pana peste Oceanul Atlantic, la Washington și Ottawa, diplomația Republicii Moldova este echipa pe care mizam pentru promovarea intereselor țarii. Declarația aparține vicepremierului Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe…