Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anunțat ca va cere ajutorul Comisiei Europene, dupa inundațiile din ultimele saptamani care au afectat Romania. Partidul Ecologist Roman a transmis o solicitare Guvernului prin care cere, printre altele, ”sa declarați prin hotarare a Guvernului ca zone puternic poluate in toate spațiile…

- Președintele ALDE Pitești, Robert Tudorache, continua turneu extern de participare la conferințe pe teme comerciale și energetice. Dupa ce a fost in China, SUA și Turcia, Robert Tudorache reprezinta Romania, din postura de secretar ...

- Ministerul Economiei anunța ca Transgaz a inceput construcția conductei BRUA. Este vorba despre Faza 1 a proiectului care presupune realizarea conductei de transport gaze naturale Podisor-Recas, in lungime de 479 km. Ministerul Economiei a anunțat ca Transgaz a inceput construcția conductei BRUA. Este…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca a anunțat, la Bruxelles, ca, pe durata exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, autoritatile romane se vor concentra, cu precadere, pe dosarele legislative si nelegislative cu impact direct si imediat asupra vietii de zi cu zi a cetatenilor. Oficialul…

- Europarlamentarul PSD, Emilian Pavel, susține ca Romania a indeplinit toate ”criteriile posibile” pentru aderarea la Spațiul Schengen. El susține ca intr-o luare de cuvant in plenul Parlamentului European a subliniat aceste aspecte și a repetat faptul ca Romania are dreptul sa fie in Schengen chiar…

- Domeniul schiabil Muntii Fagaras a fost una dintre temele abordate de ministrul Turismului, Bogdan Trif, la intalnirea de la Bucuresti cu comisarul european pentru Industrie, Antreprenoriat si Turism, Elzbieta Bienkowska, potrivit unui comunicat de presa al PSD Sibiu, organizatie al carei presedinte…

- Reprezentantii Facultatii de Drept reactioneaza la declaratia ministrului Educatiei, Valentin Popa, potrivit careia numarul de locuri la facultatile de drept si economie ar urma sa fie redus drastic, la 20% din numarul actual, intrucat Romania are prea multi juristi si economisti.

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a anuntat miercuri ca reprezentantii Comisiei Europene (CE) sustin implementarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din Romania, incluse in programul CEF Transport 2014-2020, contributia totala a CEF fiind…