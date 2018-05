Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta intrarea in vigoare, la 25 mai 2018, a regulamentului general privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul spatiului comunitar, se arata intr un comunicat oficial.Regulamentul general privind protectia datelor GDPR este direct…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta intrarea in vigoare, joi, a regulamentului general privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) in cadrul spatiului comunitar si apreciaza ca acesta va duce la reducerea birocratiei si va stimula inovarea. "Scopul…

- Mai multe site-uri ale unor ziare din Statele Unite, intre care Los Angeles Times, erau inaccesibile din Uniunea Europeana vineri, ziua intrarii in vigoare a noilor norme de protectie a datelor cu caracter personal, mai stricte in Europa, relateaza AFP. "Din pacate, site-ul nostru este indisponibil…

- Un numar de platforme online de știri din SUA sunt temporar indisponibile in Europa, dupa ce noile regulie ale Uniunii Europene legate de protecția datelor au intrat in vigoare, scrie BBC. Regulamentul...

- Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD), se amplifica dezbaterea cu privire la posibilele consecinte asupra securitatii informatice si a luptei impotriva utilizarii internetului in scopuri daunatoare, relateaza marti AFP. Controversa se refera la baza de…

- Uniunea Europeana a avertizat in privinta costurilor unui razboi trasatlantic, pregatindu-se in acelasi timp pentru izbucnirea unui conflict, dupa ce Statele Unite au semnalat ca vor respinge solicitarea blocului comunitar de a fi scutit neconditionat de tarifele pe importurile de metale, relateaza…

- Casa de avocatura Biris Goran a incheiat un parteneriat strategic cu Privacy One, cabinet specializat in consultanta juridica in domeniul protectiei datelor personale, pentru a acorda consiliere integrata companiilor care doresc sa intre in procesul de aliniere la noile cerinte europene cu privire…

- Noul regulament ale Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal va intra in vigoare pe 25 mai. Acest regulament asigura protecție sporita cetațenilor in relația cu instituțiile publice și private. Universitatea din Craiova a gazduit luni prima conferința ...