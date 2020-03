Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei iesene a PSD, Maricel Popa, il critica pe ministrul Mediului, deputatul Costel Alexe, liderul filialei iesene a PNL, ca "planteaza cu o mana copacii crescuti de altii, iar cu cealalta semneaza pentru defrisarea padurilor".Prin intermediul unui comunicat de presa, presedintele…

- Coronavirusul ar putea avea efecte dezastruoase pentru economie. Asta spun toți specialiștii. Peste 10.000 de firme din Romania au semnat o petitie ce vine cu 22 de masuri si recomandari pentru autoritatile statului astfel incat firmele si angajatii sa treaca cu bine peste actuala perioada de criza,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru functia de premier, informeaza AGERPRES . “Singura propunere pe care am primit-o este Ludovic Orban si, in consecinta, l-am desemnat pe domnul Ludovic Orban pentru pozitia de prim-ministru al Guvernului”, a spus Iohannis,…

- Panica generalizata cauzata de extinderea rapida a infectarilor cu coronavirus lovește și in spitale. Dupa ce un prim medic a fost diagnosticat in București, acum, pe surse, apare informația ca patru medici au demisonat de la Institutul Matei Balș. Vom reveni cu detalii.Citește și: BREAKING…

- Ministerul Educației și Cercetarii face apel la cadrele didactice sa contribuie cu resurse educaționale deschise, potrivite acestei perioade din anul școlar.„Inspectoratele Școlare Județene și Casele Corpului Didactic, susținute prin infrastructura proiectului „Curriculum relevant, educație…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat, luni reprezentantii municipiilor Bucuresti, Brasov si Iasi, care au probleme cu calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau sunt chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Astfel, in urma discuțiilor,…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca depasirile privind poluarea aerului din Capitala sunt tot mai mari de la an la an si ca institutia pe care o conduce va suplimenta fondurile pentru ca primariile din orasele poluate sa isi poata achizitiona mijloace de transport public electrice.…