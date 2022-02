Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca este posibil ca din luna martie sa poata fi sustinute spectacole cu prezenta publicului la 50 la suta din capacitatea salii, iar din aprilie sa se intre in normalitate. Rafila a mentionat ca acest lucru ar putea insemna si renuntarea la certificatul…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost puși in alerta pentru o posibila detașare in Estul Europei, avand in vedere ca trupele rusești sunt comasate la granița Ucrainei, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, potrivit CNN. “Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca este ingrijoratoare situatia abandonului scolar in Romania, iar cifrele erau grave inainte de pandemie. In 2020, unul din patru copii din mediul rural renunta la scoala inainte de a termina gimnaziul. ”Pandemia a amplificat aceste…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat vineri, ca tulpina Omiron a inceput sa se transmita „sporadic” comunitar in Romania. „Incepe sa fie transmitere comunitare, este sporadica, este posibil sa asistam la o transmitere comunitara susținuta in viitor”, a declarat Alexandru Rafila. „Daca un…

- Curtea de Apel Bacau a anulat hotararile care privesc starea de alerta, incepand din octombrie 2021. Și Curtea de Apel Bucucrești a anulat ultimele trei astel de hotarari. Avocatul Gheorghe Piperea a declarat, la Antena 3, ca printre consecințele acestor anulari se numara ilegalitatea amenzilor date…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca si-ar fi dorit introducerea certificatului COVID, dar acesta nu a fost adoptat, urmand sa se decida politic daca se vrea obligativitatea certificatului sau nu. „Este o masura pe care am fi vrut sa o luam, chiar daca temporar, in Romania,…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, transmite…