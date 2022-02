Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a susținut sambata o conferința presa, in contextul in care se discuta ieșirea din starea de alerta. Medicul a declarat ca odata cu revenirea la normalitate, masca nu va mai fi obligatorie nici macar in spațiile inchise, iar purtarea ei va deveni o recomandare. „Ridicarea starii de alerta va duce si la ridicare majoritatii restrictiilor. Masca nu este o restricție, este o metoda de protectie si chiar daca din punct de vedere a obligativitații va disparea, in spatii aglomerate, cel putin pentru o perioada, vom recomanda utilizare in continuare a mastii fara…