Potrivit anunțului facut luni de ministrul Sanatații, in ultima saptamana, in țara noastra au fost diagnosticate noua cazuri de variola maimuței. Este vorba despre noua barbați care sunt intr-o stare buna de sanatate și se afla in izolare. Pana acum, in țara noastra au fost detectate 30 de persoane infectate cu virusul variolei maimuței. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat variola maimuței urgența sanitara globala, nivelul cel mai inalt de alerta. Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizeaza ca epidemia „este concentrata mai ales in randul barbatilor care…