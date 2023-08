Ministrul Alexandru Rafila, clarificari cu privire la vaccinare, dupa acuzațiile ca va deveni obligatorie Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a adus o serie de clarificari cu privire la vaccinare, dupa ce ministerul a fost acuzat ca vrea sa impuna vaccinarea obligatorie. ”Acest proiect, pentru ca discutam despre un proiect de hotarare de Guvern a unei strategii pentru vaccinare in Romania pana in anul 2030 pune la punct, daca vreți, cateva jaloane […] Citește Ministrul Alexandru Rafila, clarificari cu privire la vaccinare, dupa acuzațiile ca va deveni obligatorie in Alba24 .