Ministrul Alexandru, confruntare cu românii REVOLTAȚI din GERMANIA Nemulțumirile romanilor plecați la munca peste hotare sunt in atenția Ministrului Muncii si Protectiei Sociale de la București.  Violeta Alexandru s-a deplasat de la Berlin la Bonn pentru a discuta direct cu angajatii romani care s-au plans de conditiile de munca din Germania. “De la Berlin, dupa doua zile in fermele din zona alaturi de romani si in discutii terminate cu angajamente clare din partea ministrilor germani pe care i-am vazut, m-am urcat in masina si am plecat la Bonn. (…) Am ajuns la Bonn. Aici unde mi-au fost semnalate probleme. Cea mai buna sursa de informare – direct de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, s-a deplasat de la Berlin la Bonn, pentru a discuta direct cu angajatii romani nemultumiti de conditiile de munca din Germania. "De la Berlin, dupa doua zile in fermele din zona alaturi de romani si in discutii terminate cu angajamente clare…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avut marti, la Berlin, o intrevedere cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale din Germania, Hubertus Heil, cei doi discutand despre protectia lucratorilor sezonieri romani din fermele din Germania si semnand o Declaratie comuna…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat marti ca se va deplasa in Germania pentru verificarea conditiilor in care lucreaza muncitorii romani. "Voi pleca personal in Germania. Simt nevoia sa verific si in teren conditiile de munca si sa discut cu romanii. Nu plec de la premisa…

- Ministrul Muncii l-a revocat din funcție pe președintele Casei Naționale de Pensii Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca a cerut revocarea din functie a presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, Laurentiu Tent, deoarece datele actuale indica faptul ca nu au fost…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Violeta Alexandru, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie (ANDPDCA), Madalina Turza, si secretarul de stat din cadrul MMPS, Alin Ignat, vor sustine vineri, de la ora 12:00, o declaratie de presa…

- PERIOADA GREA… Guvernul Romaniei este, in permanenta, orientat spre identificarea unor masuri care sa eficientizeze gestionarea starii de urgenta in care Romania se afla, pentru a depasi situatia critica generata de pandemia cu CoVid 19! Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a prezentat in sedinta…

- Ministrul Muncii a vizitat un depozit din București in care sunt ținute dosarele pensionarilor decedați, iar acolo a descoperi condiții mizere. Mii de dosare ținute in condiții insalubre, ba chiar dosare folosite pe post de hartie igienica. Violeta Alexandru spune ca o varianta pentru a scapa de aceasta…