Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Miercuri, 11.03.2020, dl Nechita-Adrian OROS – Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale se va afla in vizita Post-ul Miercuri, 11 martie, ministrul agriculturii se intalneste cu agricultorii din Lunguletu, Baleni si cartierul Matei Voievod Targoviste apare prima data in Gazeta…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat miercuri, in cadrul audierilor in fata comisiilor parlamentare, ca programul Tomata va continua si in acest an cu cateva imbunatatiri, urmand ca beneficiarii sa detina un registru de evidenta a tratamentelor, urmand sa fie verificate si plantarile pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, aflat la nivelul de peste un miliard de euro, si sa revina la...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, aflat la nivelul de peste un miliard de euro, si sa revina la excedent. "In noul Plan National Strategic ne propunem sa luam o serie de masuri care sa duca la eliminarea,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca in acest an, in care se lucreaza la Plan National Strategic (PNS) 2021-2027, va fi schimbat trendul actual "nu prea pozitiv pentru agricultura romaneasca", in conditiile in care exportam subventii si importam produse procesate, iar deficitul…

- Scandalul demiterii cercetatorului Costel Vinatoru din functia de director al Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura din Buzau este departe a se fi incheiat. Chiar daca l-a repus in functie pe cercetatorul buzoian, ministrul Agriculturii nu are de gand sa dea inapoi. Intr-un interviu…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Regionale, Adrian Oros a declarat luni, ca din fondurile europene alocate operațiunilor de piscicultura, fosta conducere a ministerului a absobit doar 26%. Insa, pe vremea ministrului Daea, ministerul a acumulat foarte multe cereri de despagubiri „suspicioase”,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa fie reduse 15% din posturile din minister si din institutiile subordonate, conform Agerpres. Oros a precizat ca a luat aceasta decizie dupa ce, la venirea in minister, a descoperit…