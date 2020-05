Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca in urmatorii doi de tranzitie, pana in 2023, se vor incuraja asocierea, procesarea, depozitarea, dar si ferma de familie care va deveni principalul obiectiv in viitorul Program National Strategic (PNS). "O sa facem punctaje avantajoase pentru cei care sunt in cooperative. Stiu ca sperie pe multa lume, dar cooperativele sunt singura solutie reala pentru cei mici si multi care stiu sa produca, dar nu pot sa vanda. Ca nu au putere de negociere nici cu marii retaileri, nici cu cei de la care isi procura inputuri.…