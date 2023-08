Stiri pe aceeasi tema

- Florin Barbu a exprimat aprecierea fața de retailerii care au ințeles importanța reducerii prețurilor pentru produsele de baza și pentru susținerea populației. Acesta a evidențiat faptul ca un preț corect al alimentelor este esențial pentru asigurarea accesului la produse de calitate in supermarketuri.„Prețurile…

- „Au scazut preturile la alimente chiar si cu 30-50%! Aceasta masura a PSD reduce inflatia si este un ajutor pentru romanii cu venituri mici si medii! Este 1 august si preturile la 14 alimente care fac parte din cosul de cumparaturi de baza, au scazut chiar pana la 50%, asa cum ne-am asumat! Masura PSD…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca scaderea preturilor ”este o realitate in acest moment, intr-un mare lant de magazine care a limitat adaosurile inainte de 1 august”. El a avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania din sectorul alimentar, reprezentanti…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca scaderea preturilor „este o realitate in acest moment, intr-un mare lant de magazine care a limitat adaosurile inainte de 1 august”.El a avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania din sectorul alimentar, reprezentanti…

- Guvernul a aprobat, vineri, ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru acoperirea costurilor privind registrul genealogic si testele de determinare a calitatii genetice a efectivelor de animale, a anuntat ministrul Agriculturii,…

- La fermieri nu va exista o limita privind stabilirea preturilor si nu se va interveni "in niciun fel" privind stabilirea preturilor pe piata, a informat, vineri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. CITESTE SI VIDEO Florin Barbu, dupa OUG cu schema…

- Cabinetul Ciolacu a adoptat, in ședința de guvern de vineri, Ordonanța de urgența privind stoparea creșterii prețurilor la alimentele de baza. Dupa incheierea ședinței de Guvern din 30 iunie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat – in contextul adoptarii OUG-ului – ca „nu se intervine in niciun…

- Ordonanta de urgenta privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare poate fi accesata . „Vreau sa fac o precizare importanta. La fermieri nu exista o limita privind stabilirea preturilor. Nu se intervine in…