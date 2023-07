”Am semnat astazi, la Varsovia, alaturi de ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia o declaratie comuna prin care subliniem necesitatea mentinerii interdictiei importurilor pentru cerealele din Ucraina, cel putin pana la finalul acestui an. De asemenea, pozitia noastra comuna este de a mentine deschisa lista produselor pentru care importul sa fie interzis, pentru a putea fi actualizata in functie de evolutia situatiei din piata. Vom merge in fata Comisiei Europene cu aceasta pozitie comuna si am incredere ca decizia va fi cea corecta pentru viitorul agriculturii romanesti,…