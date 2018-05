Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus sambata, la Bistrita, ca marti la ora 24.00, cand se incheie perioada de depunere a solicitarilor pentru subventii, va ”suda” usile la APIA, iar fermierii care nu au ajuns in timp util nu vor mai beneficia de alocari de sume in acest an. Ministrul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, referitor la cele doua legi atacate de presedintele Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala privind sprijinirea crescatorilor de suine si pasari, ca asteapta ca judecatorii Curtii sa se pronunte, iar apoi "sa ne apucam de treaba…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, referitor la cele doua legi atacate de presedintele Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala privind sprijinirea crescatorilor de suine si pasari, ca asteapta ca judecatorii Curtii sa se pronunte, iar apoi "sa ne apucam de treaba…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a facut apel in cadrul conferintei internationale Meat Milk de la Poiana Brasov la toti cei care trebuie sa depuna cereri pentru acordarea subventiilor, sa respecte termenul de depunere de pana la 15 mai.

- Joi, 10 mai, Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut o vizita de lucru in județul Dambovița, care a debutat cu o deplasare in Piața 1 Mai din municipiul Targoviște. Programul a continuat cu o intalnire de lucru cu reprezentații și salariații Direcției Agricole Dambovița, Agenției pentru Finanțarea…

- Romania este "rupta" din punct de vedere agricol-structural si trebuie zootehnizata, a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea, cu prilejul lansarii unui nou parteneriat pentru promovarea produselor romanesti si producatorilor locali in marile lanturi de magazine.

- Aparițiile publice ale ministrului Agriculturii, Petre Daea, ii descumpanesc nu doar pe jurnaliști sau pe colegii de guvern, ci și pe cei mai neașteptați observatori. Un copil de 11 ani l-a chestionat pe ministru in legatura cu o afirmație recenta a acestuia.

- "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai se inchid obloanele si acest proces se incheie. Daca vreun fermier, din diferite motive, nu reuseste sa ajunga sa depuna cererile pentru a fi introduse in procesul de inregistrare, el ramane in afara proiectului, ramane fara subventii. Este…