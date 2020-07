Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Bistrita, ca aviatia va fi folosita pentru cresterea precipitatiilor, urmand sa fie create doua centre zonale in Moldova si Muntenia, informeaza Agerpres.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca Programul Tomate a fost compromis pentru ca s-a permis sa fie date in plata foarte multe dosare fictive, el referindu-se din noul la cele 417 astfel de cazuri din judetul Olt, in legatura cu care a fost sesizat…

- Termenul de depunere a cererilor unice de plata a fost prelungit pana la data de 15 iunie, a anuntat, joi seara, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Guvernul a adoptat in aceasta seara o Ordonanta de Urgenta prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat luni ca unele produse incluse in anexa referitoare la interdictiile privind exporturile pe durata starii de urgenta ar putea sa dispara, dar "s-ar putea sa adaugam altele, in functie de evolutie". "Acum evaluam care…

- Autoritațile au instituit Ordonanța cu numarul 8, care cuprinde, printre alte sistarea exportului de cereale și obligativitatea ca piețele sa ramana deschie pe toata perioada starii de urgența. Adrian Oros, Ministrul Agriculturii, a declarat ca la o zi dupa introducerea ordonanței militare prețurile…