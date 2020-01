Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat despre pozitionarea celor doua state in raport cu viitoarea Politica Agricola Comuna si despre actualizarea…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri, in cadrul deschiderii Carrefour Corbeanca, productia de vin pe care Romania a produs-o, de 4,9 milioane de hectolitri, fapt care o plaseaza pe locul 6 sase in Uniunea Europeana, scrie Mediafax."Suprafata cultivata cu vita de vie este…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca a atras atentia inca de anul trecut asupra neconformitatilor privind bunastarea si sanatatea animalelor in timpul transportului din Romania catre state terte si afirma ca a depus chiar un proiect de lege in acest sens. "Am atras atentia…

- Discutii ale ministrului apararii cu ambasadorii Frantei si Mexicului Ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, a continuat luni, 25 noiembrie, seria întâlnirilor cu ambasadorii acreditați la București, în contextul consolidarii cooperarii bilaterale în domeniul apararii.…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a continuat luni, 25 noiembrie, seria intalnirilor cu ambasadorii acreditati la Bucuresti, in contextul consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul apararii. Vizita la sediul Ministerului Apararii Nationale a ambasadorului Republicii Franceze la…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a anuntat miercuri ca sustine propunerea Comisiei Europene exprimata in cadrul Reuniunii AgriFish de a creste sprijinul financiar alocat programului dedicat sustinerii apiculturii, de la 40 la 60 de milioane de euro pe an, dupa anul 2022. In…

- Ambasadorul SUA in Romania a discutat cu miniștri apararii și al justiției Ministrul apararii, Nicoale Ciuca, a avut joi, 14 noiembrie, o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, pe tema cooperarii între cele doua tari. În cadrul…

- Ministrul Agriculturii Adrian Oros a dispus Corpului de control al ministrului efectuarea unei verificari de fond asupra intregii activitati a Casei de Comert pentru produse agroalimentare Unirea S.A. dupa ce i-au fost semnalate probleme in privinta cheltuielilor bugetului, potrivitit unui comunicat,…